Tre av fire unge er innom idretten, men frafallet er stort

NTB Sport

Det melder Norges Idrettsforbund (NIF) torsdag. Rapporten er basert på Ungdata-undersøkelsen fra 2018.

Av 225.000 ungdommer i alderen 13-18 år svarer hele 93 prosent at de har deltatt i organisert idrett i løpet av livet. 75 prosent svarer at de også har vært med i idrettslag i løpet av ungdomstiden.

– Det er meget gledelige at den organiserte idretten utgjør en såpass vesentlig del av ungdommers liv, og bidrar til en aktiv ungdomsbefolkning og god livskvalitet. Men disse gode tallene er ikke en hvilepute for oss i idretten. Vi ser at vi fortsatt har en vei å gå før vi får ned frafallet, og vi må fortsatt jobbe for å senke kostnadene for deltakelse i barne- og ungdomsidretten, sier NIFs generalsekretær Karen Kvalevåg.

60 prosent slutter

Undersøkelsen viser samtidig at nærmere seks av ti ungdommer slutter med idrett før de når 17-18-årsalderen.

– Det er viktig å la ungdom være med å bestemme, påvirke og utforme sin egen idrettshverdag. Det er ikke alle som synes at konkurranser er det mest interessante med å være med i et idrettslag, sier Linda Jacobsen, som er rådgiver for breddeidrett i idrettsforbundet.

Hun vil at ungdommer som ikke ønsker å være aktive kan få roller som trenere, dommere, styremedlemmer eller andre oppgaver tilknyttet ulike arrangementer.

– Vi må bli enda flinkere til å tilrettelegge for en livslang rolle i norsk idrett.

Frafallet øker med alderen

De største frafallene er blant ungdommer fra lavere sosiale lag. NOVA-forsker Anders Bakken påpeker at det er fem ganger større sjanse for at unge fra lavere sosiale lag aldri har vært med i organisert idrett, sammenlignet med de fra høyere sosiale lag.

Samtidig er det ikke ett bestemt tidspunkt i ungdomsårene der frafallet fra organisert idrett er spesielt stort, forklarer han.

– Frafallet er jevnt økende utover i ungdomstiden fram til 16-17-årsalderen. Men en del slutter i overgangen fra barne- til ungdomsidretten, sier Bakken.

