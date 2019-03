To norske til verdenscupfinale i Big air

NTB Sport

Samnøy var nest best i kvalifiseringen i Quebec by med 92,25 poeng og Nummedal tredje best med 91,25. Den eneste som slo dem var sveitseren Fabian Boesch, som fikk 93,75 poeng for sitt beste forsøk.

Tre sveitsere er blant de ti finalistene. I tillegg til de nordmennene er det også to canadiere, en finne, en østerriker og en amerikaner.

Fire nordmenn deltok i kvalifiseringen, og Birk Ruud og Sebastian Schjerve havnet så vidt utenfor. Ruud fikk 86,00 poeng og ble nummer 12, Schjerve fikk ett poeng mindre og ble nummer 13. Den siste finaleplassen gikk på 87 poeng.

Kvinnenes kvalifisering ble vunnet av canadiske Megan Oldham. Der var det ingen norske deltakere.

