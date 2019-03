Stjernen på foreløpig 2.-plass i karrierens siste renn

NTB Sport

Andreas Stjernen avslutter karrieren etter torsdagens renn i Granåsen. På hjemmebane startet 30-åringen meget bra og avanserte til finaleomgangen med et hopp på 137 meter med gode stilpoeng.

Poengsummen på 146,7 poeng gjør at trønderen er nummer to i rennet før hans siste hopp på toppnivå. Verdenscupleder Ryoyu Kobayashi leverte et kjempehopp på 141 meter og leder 1,5 poeng foran Stjernen.

Johann André Forfang er Norges nest beste på en foreløpig 6.-plass. Tromsøværingen fikk 139,6 poeng for hoppet sitt på 134 meter.

Robert Johansson leverte et godt hopp på 135 meter, men måtte ta til takke med en 10.-plass og 137 poeng. Han tapte ytterligere terreng til Stefan Kraft i kampen om sammenlagtseieren i Raw Air. Kraft er nummer sju etter første omgang.

Marius Lindviks hopp på 123 meter holdt til finaleplass med en foreløpig 25.-plass og 122,6 poeng. Robin Pedersen følger 0,8 poeng bak og er finaleklar med sin 27.-plass.

Halvor Egner Granerud har slitt den siste tiden og fikk det ikke heller ikke til å klaffe i Granåsen torsdag. Tross et hopp på 125 meter holdt ikke 120,2 poeng til finaleplass for Asker-gutten, som ble nummer 32.

Thomas Aasen Markeng hoppet like langt som Lindvik, men dårligere stilpoeng resulterte i 117 poeng, noe som ikke holdt til finaleplass. 18-åringen endte på 36.-plass.

