Overtidsdrama i europaligaen

NTB Sport

Den spanske klubben hadde med seg 2-1-ledelse til returkampen mot Krasnodar og så ut til å ri på den gjennom en målløs bortekamp. Det endret seg da Magomed Suleymanov på spektakulært vis skjøt vertene i ledelse i det 85. minutt.

Det målet ville om det hadde blitt kampens eneste sendt Krasnodar til kvartfinale på bortemålsregelen og gjort Suleymanov til matchvinner for annen runde på rad, etter at han i 16-delsfinalen sendte Leverkusen ut av turneringen.

Gonçalo Guedes ville det annerledes og satte inn 1-1 i tredje overtidsminutt, på innlegg fra innbytter Kévin Gameiro. Dermed kunne Valencia juble for avansement.

For Krasnodar, som var klart best i torsdagens kamp, var det et bittert tap.

– Noen av guttene sitter i garderoben og gråter, og alle er knust. Jeg gjorde mitt beste for å muntre dem opp ved å si at dette laget har en stor framtid, sa trener Murad Musajev.

Slavia-bragd

Slavia Praha avgjorde en målfest mot Sevilla med 4-3 etter ekstraomganger og gikk videre takket være Ibrahim Traorés scoring i det 119. minutt. Inntil da så Sevilla ut til å skulle gå videre på bortemålsregelen og bli tredje spanske lag i kvartfinale.

Slavia tok ledelsen to ganger, men etter ordinær tid sto det 2-2 akkurat som i første kamp, og dermed måtte det spilles ekstraomganger. Der scoret Sevilla først ved Franco Vázquez, og saken virket avgjort. Mick van Buren utlignet, men Slavia trengte et mål til, og Traoré ordnet det rett før slutt etter at danske Simon Kjær var uheldig da han skulle klarere et innlegg.

Også Benfica trengte ekstraomganger, men tok seg videre takket være scoringer av Francisco Ferreira og Grimaldo i første ekstraomgang da Dinamo Zagreb ble slått 3-0 torsdag og 3-1 sammenlagt. Gjestenes oppgave ble umulig da Petar Stojanovic ble utvist for to gule kort rett før det tredje målet.

Berget Tysklands ære

Luka Jovic scoret vinnermålet tidlig da Eintracht Frankfurt slo Inter 1-0 i Milano og gikk videre med samme sifre etter en målløs hjemmekamp. Dermed er Tyskland fortsatt representert i europacupene, om bare med ett lag i den nest gjeveste turneringen.

England har seks kvartfinalister i de to turneringene etter at Chelsea og Arsenal gikk videre torsdag. Spania har også to gjenværende lag i europaligaen ettersom Villarreal lett forsvarte sin ledelse fra bortekampen mot Zenit St. Petersburg.

Napoli tapte 1-3 mot Salzburg, men vant 4-3 sammenlagt. Dermed forsvant de to siste norske spillere fra denne sesongens europacuper, i Fredrik Gulbrandsen (scoret torsdag) og Erling Braut Haaland. Det betyr at Italia i likhet med Tyskland, Portugal og Tsjekkia har ett lag i fredagens europaligatrekning.

(©NTB)