Kofstad på par i Kenya, Reitan to over

Louis de Jager fra Sør-Afrika og Jack Singh Brar fra England er i delt ledelse etter hver sin 64-runde torsdag. Det er sju slag under par.

Kofstad leverte varierende spill på den første runden i turneringen som inngår i europatouren. Han greide en eagle på 12. hull, men pådro seg dobbeltbogey både på 3. og 13. hull. I tillegg ble det tre birdier og en bogey.

Også Reitan pådro seg to dobbeltbogeyer, for hans del på 3. og 15. hull. Han greide fem birdier, men hadde også tre bogeyer.

Turneringen fortsetter fredag og avsluttes søndag.

På kvinnenes europatour i Cape Town er Stina Resen beste norske etter første dag. Hun gikk åpningsrunden i South African Open to slag over par og er på delt 12.-plass, tre slag bak ledende Lina Boqvist og Sarah Schober. De to var alene om å ta seg rundt banen under par.

Rachel Raastad er på delt 48.-plass etter en runde på 79 slag, sju over par.

