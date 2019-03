Kilde og Jansrud så Paris vinne super-G-cupen

NTB Sport

Paris innfridde favorittstempelet og kjørte inn til seier i Andorra torsdag. Det var 29-åringens tredje super-G-seier og sjuende verdenscupseier totalt denne sesongen.

Han vant med det super-G-cupen sammenlagt for første gang.

Det er også første gang siden 2011 at en nordmann ikke har tatt hjem krystallkula i disiplinen. Aksel Lund Svindal (tre seirer), Jansrud (to) og Kilde (én) har sørget for norsk dominans i super-G de siste årene.

Mauro Caviezel fra Sveits ble nummer to, mens østerrikske Vincent Kriechmayr tok 3.-plassen i torsdagens renn.

Fornøyd Jansrud

Både Kilde og Jansrud hadde muligheten til å hjem sammenlagtseieren i super-G-cupen. For at det skulle skje, måtte Paris havne flere plasser bak nordmennene.

Jansrud var først ut av de norske. 33-åringen har vært på pallen i tre av fire fullførte renn i super-G denne sesongen, og var ute etter en god avslutning. Han kjørte han feilfritt det øverste partiet, men havnet langt ut i flere svinger nedover. Det knappet også på tiden, og til slutt endte han som nummer fire. Opp til vinneren skilte 58 hundredeler.

– Det var egentlig veldig bra fram til den enorme kulen her. Jeg fløy så langt og jeg synes ikke det var spesielt digg å lande. Litt trøblete rygg og jeg får litt vondt. Det er en del av gamet, men det er en av de drøyeste vi har hatt hele året. Jeg mista litt rytmen og ble litt reservert, sa Jansrud til NRK.

Han ble med det nummer fire også i super-G-cupen.

Sesongbeste for Sejersted

Han er ikke bekymret for ryggen, men står over storslalåmfinalen grunnet smerter i hånden. Neste konkurranse for Jansrud er dermed NM senere i mars.

Heller ikke Kilde fikk den avslutningen han håpet på. 26-åringen havnet tidlig bakpå, og klarte aldri å kjempe mot ledertiden. Til slutt ble han nummer åtte, 1,14 sekunder bak vinneren. Dermed ble han nummer fem i super-G-cupen. Han mener italienske Paris vant den fortjent.

– Absolutt. Han har vært helt vill i år. Fin fyr også, så han fortjente absolutt å ta kula til slutt, sa han til NRK.

Overfor samme kanal ga han sin dom over egen sesong.

– Sesongen har vært litt varierende. Skikjøringen må bli bedre rett og slett. I dag er jeg heldig og vinner en 8.-plass. Jeg får ta meg sammen og gjøre en ordentlig jobb framover.

– Alt i alt en bra sesong. Jeg tror jeg ble nummer fem i cupen, og jeg ble nummer fire i går (sammenlagt i utforcupen). Det sier at jeg har hatt en bra sesong, så får vi bare ta steget opp og ta kula tilbake neste år, fortsatte han.

Adrian Smiseth Sejersted var siste nordmann utfor. Han tapte stadig nedover løypa, men i mål la han seg inn på plassen foran Kilde. 7.-plassen er en tangering av sesongbeste for 24-åringen.

