Gulbrandsen scoret da Salzburg røk ut av europaligaen mot Napoli

I slutten av første oppgjør på stillingen 0-3 fikk Gulbrandsen to svære muligheter til å gi Salzburg et bedre utgangspunkt før returoppgjøret. Likevel måtte nordmannen vente til kamp nummer to for å overliste Napolis sisteskanse.

26-åringen kom inn en drøy halvtime før slutt og hadde vært på banen i drøye fem minutter da han skaffet seg ledig rom og fra kort hold satte inn Andreas Ulmers innlegg via stolpen og i mål. Dermed sto det 2-1.

Gulbrandsens scoring og bortemålsregelen gjorde at Salzburg trengte tre mål til på 25 minutter for å avansere, noe som for tøft for østerrikerne. På overtid fastsatte Christoph Leitgeb resultatet til 3-1 og følgelig 3-4 sammenlagt.

Erling Braut Haaland fikk sin europadebut for Salzburg da han erstattet Takumi Minamino fem minutter før slutt.

Arkadiusz Milik sendte Napoli i ledelsen med et lekkert saksespark, mens Munas Dabbur scoret Salzburg første mål torsdag.

3-4 sammenlagt gjør at europaligaeventyret er over for Gulbrandsen og Haaland, som var de to siste norske spillere i denne sesongens europacupturneringer.

Kvartfinalene trekkes fredag.

