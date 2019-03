Graff sier opp NFF-jobben

NTB Sport

43-åringen har hatt ulike roller i NFF-systemet siden 2010. Han fratrer stillingen til høsten.

– Jeg ønsker å utvikle selskapet Graff Media, som var planen for to år siden da generalsekretæren tilbød meg en nyopprettet stilling i NFF. Jeg har hatt den mest spennende kommunikasjonsjobben i norsk idrett, og jobbet med gode og dyktige kolleger ledet av en generalsekretær med stor vilje til å satse på kommunikasjon. Nå ønsker jeg å stå litt friere og jeg mener timingen er god, sier Graff i en pressemelding.

Graff har de siste årene vært et kjent ansikt som medieansvarlig for herrelandslaget. Den rollen fortsetter han i. Han skal også bistå fotballforbundet med andre kommunikasjonsoppdrag.

– Jeg har vært klar over at Svein ønsket å realisere planene om egen virksomhet. Derfor er det ikke overraskende at han nå tar det steget. Uansett er det trist å miste en god og dyktig kollega. Samtidig har jeg stor respekt for hans valg, sier NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt.

