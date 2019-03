Giroud fortsatte scoringsformen i europaligaen da Chelsea ydmyket Dinamo Kiev

NTB Sport

Giroud (3), Marcos Alonso og Callum Hudson-Odoi sørget for at Chelsea tok en overlegen seier i Kiev torsdag kveld.

Franskmannens tre nettkjenninger gjør ham til Chelseas mestscorende spiller i europaligaen med ni nettkjenninger for den mesterligavante klubben. Samtlige har kommet denne sesongen.

– Han er en veldig viktig spiller, og jeg er glad på hans vegne og for hattricket hans, sa manager Maurizio Sarri.

Seieren gjør at Chelsea holder koken i europaligaen. Turneringen kan være grei å ha i bakhånd i tilfelle klubben ikke greier å ta seg inn blant de fire beste i Premier League og på den måten få innpass i neste sesongs mesterliga. En finaleseier i den nest gjeveste europacupen gir en alternativ vei til Champions League.

Tidlig kalddusj

Ukrainerne hadde en tøff oppgave med å ta igjen 0-3 fra forrige oppgjør og fikk en tidlig kalddusj da Giroud scoret etter et hjørnespark før det var spilt fem minutter.

Denis Garmasj fikk nettsus for vertene kvarteret senere, men ble korrekt avvinket for en soleklar offside. Kiev-laget fikk det enda tøffere da Marcos Alonso serverte Giroud med en nydelig pasning, som franskmannen plasserte enkelt i mål etter en drøy halvtime.

Sekunder før pause var det Alonsos tur til å bli servert da han enkelt fra kort hold fikk pirke inn pasningen fra stortalentet Hudson-Odoi.

Hattrick

Ukrainerne hadde en sjansebonanza noe etter pause, men stolpen sto i veien for hvittrøyene. I stedet måtte de se Giroud umarkert stange inn sitt tredje for dagen da Willian la inn.

Ydmykelsen var komplett da Hudson-Odoi satte inn 5-0 alene mot Dinamo-keeper Denis Bojko.

Et skår i gleden for Chelsea var at Davide Zappacosta måtte ut med en skade etter 68 minutter. Dermed er italieneren usikker til søndagens møte mot Everton i Premier League.

Kvartfinalene i europaligaen trekkes fredag. Der er Napoli er en mulig motstander. Sarri trente klubben fram til i fjor sommer og ble erstattet av tidligere Chelsea-manager Carlo Ancelotti.

– Jeg vil heller møte dem i finalen, for da kommer både de og vi til finalen, sa Sarri og innrømmet at det vil være tøft for ham å møte gamleklubben.

(©NTB)