Elitelisensnemnda innstiller på ikke å gi Larvik fornyet lisens

Eliteserienemnda i Norges Håndballforbund har ikke godtatt Larviks løsning for egenkapital. Nemnda har følgelig innstilt på at klubben ikke skal få eliteserielisens kommende sesong. Det skriver Østlands-Posten.

Dermed bli det opp til styret i forbundet å avgjøre om innstillingen skal følges. Et vedtak blir fattet i april.

– Styret vil bestride eliteserienemndas foreløpige konklusjon og fortsetter arbeidet med sikte på å få tildelt eliteserielisens også for sesongen 2019/2020. Styret understreker likevel at det er vesentlig usikkerhet knyttet til hvorvidt klubben tildeles eliteserielisens, skriver klubben i årsberetningen som ble presentert torsdag.

Egenkapitalkrav

For å få elitelisens for 2019/20-sesongen krever Norges Håndballforbund at klubber må ha positiv egenkapital ved utgangen av 2018.

I romjula opplyste den kriserammende vestfoldklubben at egenkapitalkravet ble oppfylt takket være anonyme investorer. Nå er det klart at elitelisensnemnda har avvist klubbens regnskap til egenkapital.

Larviks håp er dermed at styret i håndballforbundet går mot nemndas innstilling. En representant fra forbundet opplyste på møtet at det vil avhenge av hva som legges fram på torsdagens årsmøte.

– Vi har hatt dialog med forbundet og har i våre øyne gjort det vi har fått beskjed om. Jeg er uansett glad for at investorer, Gro og Anja (Hammerseng-Edin), som har jobbet for klubben, ikke har satt dette som krav for videre drift. De er ute etter å redde merkevaren, så får vi se når de ønsker å ta opp kampen, sa styreleder Cathrine Svendsen til Aftenposten etter møtet.

Utsatt to uker

Nyheten om eliteserienemndas innstilling føyer seg inn i rekken av dårlige nyheter for den økonomisk kriserammede klubben. I slutten av februar innførte klubben full betalingsstopp, og alle ansatte i klubben ble fristilt.

Det ekstraordinære årsmøtet skulle etter planen ta stilling til styrets forslag om å fortsette videre drift under visse forutsetninger, men det ble avgjort å utsette avgjørelsen til et nytt ekstraordinært årsmøte 28. mars. Larviks andre mulighet er å begjære oppbud.

– Jeg tenker at det er det beste som kunne skje. Nå fikk vi sikret oss to uker til å sette opp et nytt styre og komme opp med en god plan, sa styreleder Svendsen til Aftenposten.

Før onsdagens styremøte sa Svendsen til Østlands-Posten at klubben må ha inn to millioner for å unngå konkurs og spille ut sesongen. For videre drift har det vært snakk om det dobbelte.

Larvik var i en årrekke Norges suverent beste håndballag på kvinnesiden. I 2011 gikk klubben hele veien og vant mesterligaen. De siste årene har LHK slitt tungt økonomisk, og forrige sesong ble klubben vippet ned fra tronen av Vipers Kristiansand.

