Aubameyang sikret avansement i europaligaen og feiret med superheltmaske

London-klubben ble virkelig tatt på senga i første oppgjør og måtte angripe på eget gress torsdag. Rødtrøyene viste ingen nåde og tok tidlig igjen forspranget med mål av Pierre-Emerick Aubameyang og Ainsley Maitland-Niles.

Da Aubameyang sørget for 3-0 og 4-3 sammenlagt, var slaget tapt for franskmennene, og Arsenal kunne juble for kvartfinaleplass i den nest gjeveste europacupturneringen. Spissen feiret scoringen med å ta på seg en maske av superhelten Black Panther.

– Alle spillerne jobbet hardt for dette i 90 minutter. Vi kan være optimistiske når det gjelder denne turneringen. Jeg er stolt av supporterne og spillerne etter at vi har vunnet to vanskelige kamper her denne uken, sa Arsenal-manager Unai Emery.

Han vant europaligaen tre år på rad med Sevilla fra 2014 til 2016, men gamleklubben kommer ikke til å stå i veien for Arsenal i årets turnering ettersom Sevilla ble slått ut torsdag.

Petr Cech, som legger opp ved sesongslutt, er Arsenals europaligakeeper og holdt nullen.

– Jeg visste at dette kunne blitt min siste kamp for Arsenal, men fortsatt lever min drøm om å avslutte karrieren i Baku med europaligapokalen i hendene, sa tsjekkeren ifølge uefa.com.

Pangstart

Tross et godt utgangspunkt valgte Rennes å presse høyt i åpningsminuttene. Det skulle straffe seg da Arsenal angrep på kanten og til slutt fikk servert Aubameyang som umarkert fikk pirke inn ledelsen etter fire minutter.

Vondt ble til verre for gjestene da Maitland-Niles headet inn 2-0 etter kvarteret spilt, noe som gjorde at Arsenal da var videre på bortemålsregelen.

Likevel burde scoringen til 21-åringen vært annullert siden målservitør Aubameyang skulle vært avvinket for offside.

Like etter pause var vertene heldige som unngikk baklengs. M'Baye Niang var millimeter fra å sendte Rennes i føringen sammenlagt, men senegaleseren traff stolpen.

Black Panther-feiring

2. omgang bar tydelig preg av at Rennes måtte fram på banen. Tross et økende press klarte Arsenal-forsvaret å holde tet bakover og sette franskmennene i offside en rekke ganger.

I stedet var det Arsenal som skulle noterte seg for den neste scoringen. Drøye kvarteret før slutt vartet vertene opp med flott pasningsspill. Fra kanten slo Sead Kolasinac en nydelig pasning bak Rennes-forsvaret og fant Aubameyang, som enkelt satte inn sitt annet mål for kvelden.

Spissen feiret med å ta på seg Black Panther-maske. 29-åringen ble følgelig korrekt vist det gule kortet i henhold til spillereglene.

Det er ikke første gang Aubameyang feier som en superhelt. I 2014 tok han på seg en Spiderman-maske da han som Borussia Dortmund-spiller scoret mot Bayern München.

Aubameyang hadde to gode muligheter til å bli tremålscorer i sluttminuttene, men 3-0-scoringen ble kampens siste, og Arsenal kunne juble for avansement.

Kvartfinalene trekkes fredag. Der er Chelsea og Napoli blant Arsenals mulige motstandere.

