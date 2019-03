Ulsom klarte ikke forsvare tittelen i Iditarod

NTB Sport

31 år gamle Peter Kaiser tok hjem en popluær seier ettersom han er født og oppvokst i Alaska. Han brukte 9 dager 12 timer 39 minutter og 6 sekunder på å ta seg de 1600 kilometerne fra Anchorage til Nome.

Ulsom, som vant i fjor og som også er bosatt i Alaska, fulgte 12 minutter og 16 sekunder bak.

Det skilte 40 minutter mellom de to i teten ved det siste sjekkpunktet Safety. Da var det drøye 35 kilometer igjen inn til målgang i Nome.

Ulsom var en stund i alene ledelsen, men franske Nicolas Petit tok over ledelsen. Franskmannen mistet derimot ledelsen sin etter at hundespannet bokstavelig talt gikk til streik slik at han senere valgte å bryte. Mens ledelsen ble overtatt nordmannen fikk han selskap av Kasier omtrent halvveis.

De to fulgte hverandre til den 31-årige hjemmeføreren stakk i fra etter med rundt 400 kilometer igjen til mål.

