Mané-dobbel da Liverpool knuste Bayern München

Fjorårets finalist er på god vei mot en ny finale i mesterligaen. Onsdagens motstander, Bayern München hadde spilt sju kvartfinaler på rad i turneringen, men onsdag sørget Liverpool for at rekken stoppet.

Mye takket være Sadio Mané og Virgil van Dijk, banens giganter som også scoret samtlige av gjestenes mål.

Det startet som en stillingskrig, men kampen om en kvartfinalebillett utviklet seg til et fyrverkeri etter 25 minutters spill. Da leverte Sadio Mané et lite kunstverk av en scoring.

Senegaleseren vant duellen med Rafinha etter en langpasning fra Virgil van Dijk, rundlurte Bayern-keeper Manuel Neuer og lobbet ballen elegant forbi et par forsvarere og i mål.

Før det hadde Bayern-supporterne ropt på straffe da Robert Lewandowski gikk ned i duell med van Dijk. Dommeren var ikke enig og lot spillet gå.

Matip på eksklusiv liste

Etter Liverpool-scoringen tok gjestene over spillet mens vertene ristet av seg sjokket. Det tok ti minutter. Fem minutter før hvilen ble Serge Gnabry spilt fri på høyresiden og banket ballen inn i feltet. Fra kort hold gjorde Joel Matip noe kun Sami Hyypia, John Arne Riise og James Milner har gjort tidligere for Liverpool i mesterligaen, nemlig selvmål.

Etter Matips klarering i eget nett var lagene like langt. Hjemmelaget presset på for ny scoring før pause, men lagene gikk til hvilen på stillingen 1-1. I det øyeblikket var Liverpool videre på bortemål.

I pausen må Liverpool ha tenkt at de ikke kunne forsvare seg til avansement, og satte umiddelbart hjemmelaget under press. Mohamed Salah testet skuddfoten fra utsiden av sekstenmeteren, men Neuer fikk slått unna.

Med en halvtime igjen på klokka flyttet Bayern München laget høyere opp på banen. Men Liverpool hadde Virgil van Dijk, og den nederlandske giganten var suveren i begge ender av banen.

På James Milners corner 20 minutter før slutt knuste han Javi Martínez og Mats Hummels i hodeduellen og stanget Liverpool i ledelse. Og et stort skritt nærmere kvartfinale i mesterligaen.

Mane igjen

Da trengte Bayern to mål for å gå videre, og i iveren etter en utligning dukket Mané opp igjen. Salah la et perfekt innlegg mot bakre stolpe der Mané fikk en enkel jobb med å banke spikeren i kista for Bayern München. Da gjensto det seks minutter, og hjemmelagets spillere innså at det ikke blir noen kvartfinale i årets turnering. Den plassen går til Jürgen Klopps menn.

De siste minuttene ble en ren formalitet. «You'll never walk alone» runget i Bayerns storstue, mens hjemmelagets spillere hang med hodet.

Dermed slå Liverpool følge med Manchester City, Manchester United, Tottenham, Ajax, Juventus, Porto og Barcelona til kvartfinalen. Lionel Messi scoret to av målene og la opp til to da Barcelona knuste Lyon 5-1 på Camp Nou. Philippe Coutinho, Gerard Piqué og Ousmane Dembélé scoret de øvrige målene for hjemmelaget, mens Lucas Tousart scoret gjestenes trøstemål.

Hvem som møtes i kvartfinalene trekkes fredag.

