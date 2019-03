NTB Sport

32-åringen rundet 1000 målpoeng i karrieren. – Jeg bodde i en liten by (i Russland) og kunne aldri tro at jeg skulle kunne spille i NHL og i hvert fall ikke nå 1000 poeng. Det er et vilt tall på en spesiell dag for meg, sa Malkin etter kampen.

Han nådde milstolpen på 847 NHL-kamper og som femte russer i historien.

– Det har gått litt tregt de siste ukene, men nå er jeg endelig over 1000. Jeg kan puste normalt igjen, sa Malkin.

Han hadde både kona og foreldrene sine på tribunen da han sikret to poeng og skøytet inn i historiebøkene i NHL.

Mats Zuccarello er den norske spilleren med flest NHL-poeng (354). Espen «Shampo» Knutsen ligger som nummer to med 111.

(©NTB)