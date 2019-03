Lundby økte ledelsen, bobler av selvtillit

NTB Sport

Foran torsdagens Raw Air-avslutning i Granåsen har den norske hoppdronningen 26,8 poeng til gode på tyske Katharina Althaus. Alt tyder dermed på at den ferske verdensmesteren blir historiens første kvinnelige vinner av turneringen.

Selv Lundby innser at hun under normale omstendigheter har seieren i lomma. 26,8 poeng skal være mer enn nok til å holde rivalene på avstand.

– Det burde være det, men alt kan skje. Jeg tørr ikke innkassere noe i det hele tatt, sa 24-åringen til NTB etter onsdagens kvalifisering.

Tyske Katharina Althaus er Lundbys tøffeste konkurrent i sammendraget. Torsdag var hun imidlertid bare femte best i kvalifiseringen. Hun tapte ytterligere 7,7 poeng til den norske verdenscuplederen.

Tredjeplasserte Daniela Iraschko-Stolz har hele 59,3 poeng opp til Lundby i sammendraget.

Selvtillit

Maren Lundby tok dermed et nytt steg mot sammenlagtseier og en solid slump premiepenger på en dag langt fra alt stemte i bakken. Kvalifiseringshoppet på 128,5 meter ga hun merkelappen «sånn passe».

Likevel måtte konkurrentene se 24-åringen foran seg på resultatlista.

– Jeg tror det er det som gir meg litt selvtillit, at jeg vet at jeg ikke hele tiden trenger å vise mitt beste for å henge med. Det gir litt mer ro i kroppen, sa Lundby.

– Blir det ro i kroppen når det skal avgjøres torsdag?

– Da blir det nok mer nerver, men det er det alltid når det er konkurranse, smilte Lundby.

Opseth imponerer

Eva Pinkelnig fra Østerrike hadde det lengste hoppet i kvalifiseringen med 130 meter, men Lundby hoppet sine 128,5 meter fra en lavere avsats og fikk 1,1 poeng mer.

Silje Opseth har for alvor funnet formen. Med 126,5 meter ble hun nummer seks i kvalifiseringen, mens Anna Odine Strøm hoppet 121,5 og ble nummer ti.

– Jeg koser meg i bakken for tiden, smilte Opseth til NTB.

Ingebjørg Bråten ble nummer 21 etter sitt hopp på 114 meter, mens Karoline Røstad ble nummer 39 og var nest sist av dem som kvalifiserte seg. Hun hoppet 101 meter.

Røstad måtte vente lenge før hun var garantert deltakelse i rennet.

