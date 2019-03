Knallhard Schalke-kritikk etter 0-7-smellen

NTB Sport

«Schalke-skandalen» slo en av Europas største aviser, Bild, fast etter stortapet. Tyskerne latterliggjøres av fotballekspertene.

Schalke var ikke levnet store mulighetene mot Manchester City på bortebane etter å ha tapt 2-3 på hjemmebane. Det tyske laget sto med én fattig seier på sine siste ni kamper.

– De ga oss ikke mye rom fra start, men vi visste hva vi skulle gjøre, og vi sto på etter at vi scoret det første målet. Det var godt spill og fine mål, sa Leroy Sané til Viasat etter å ha bidratt med ett mål og tre assist mot sin tidligere klubb.

Tirsdagen oppgjør var spennende i en drøy halvtime før Sergio Agüero presenterte seg ved å chippe inn en straffe. Det var hans 26. mål denne sesongen. Straffen kom da Bernardo Silva ble revet ned i inne i feltet av Schalke-stopperen Jeffrey Bruma.

Bare tre minutter senere var det klikk-klakk inne i Schalke-feltet. Igjen var Agüero sist på ballen etter å ha fått en flott hælpasning fra Raheem Sterling.

VAR

Målet måtte først kontrolleres av VAR (videodømming) før det ble godkjent. Fire minutter senere satte Leroy Sané 3-0 da han kom på et løp i bakrommet. Også det målet ble godkjent etter bruk av VAR.

VAR spilte også en rolle i annen omgang, på godt og vondt. Først trodde Sané at han var tomålsscorer, men linjedommeren hadde flagget oppe, og VAR gikk god for at det ikke var mål.

Et par trekk senere serverte Sané en flott pasning til Sterling, som bredsidet ballen i mål. Igjen var linjedommeren oppe med flagget. VAR måtte igjen i aksjon og kom til at denne gangen var City-spilleren onside og målet godkjent til 4-0.

Bernardo Silva økte til 5-0 etter 71 minutter. Igjen var Sané involvert i det flotte forarbeidet før Bernardo satte ballen i mål via stolpen.

Og mer skulle det bli Sané var nok en gang servitør da innbytter Phil Foden gjorde 6-0 etter 78 minutter. En annen innbytter, Gabriel Jesus, satte 7-0 seks minutter før slutt.

Jobben i fare

Etter tirsdagens tap er Domenico Tedescos jobb i fare. Han Schalke laget til en overraskende annenplass i Bundesliga forrige sesong, men denne sesongen har det meste gått imot.

– Dere kan tenke dere hvordan jeg føler meg, helt forferdelig. Om vi hadde tapt 0-2, kunne vi analysert kampen. Nå må vi bare legge den bak oss snarest mulig, men de neste ukene blir tøffe, sa Tedesco ifølge uefa.com.

Jochen Schneider kom nylig inn som sportsdirektør for å rydde opp etter Christian Heidel, som fikk sparken i forrige uke, men det ble 2-4 for Werder Bremen i helgens seriekamp. Schalke er i nedrykksstriden i Bundesliga.

For Manchester City og Pep Guardiola har pilen pekt i motsatt retning. I det siste har laget kjempet seg tilbake i tabelltoppen i Premier League, og anført av Leroy Sané og Sergio Agüero har laget ikke tapt siden 29. januar.

(©NTB)