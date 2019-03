Håndball: Nok en spiller forlater Larvik

NTB Sport

Larvik opplever en massiv spillerflukt etter at spillerne i slutten av februar ble fristilt fra sine kontrakter på grunn av store økonomiske problemer.

Onsdag melder klubben på sine nettsider at Martine Wolff fra neste sesong spiller for Sola. Rogalandsklubben har akkurat rykket opp til eliteserien etter at den vant sin 19. strake seier i 1. divisjon.

Fra før har Mari Molid, Hege Løken og Mari Finstad Bergum valgt å forlate Larvik fra neste sesong. Molid og Løken går til Molde, Bergum til Flint.

