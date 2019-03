Fotball: Declan Rice tatt ut på det engelske landslaget

NTB Sport

West Ham-spilleren har spilt tre landskamper for Irland, alle tre privatlandskamper. I og med at han ikke har spilt obligatoriske A-landskamper for irene godkjente FIFA nylig byttet.

Onsdag ble han tatt ut i Englands tropp til EM-kvalifiseringskampene mot Tsjekkia 22. mars og Montenegro tre dager senere.

20-åringen, har irske aner, men er født og oppvokst i London, og får nå muligheten til å få sine første landslagsminutter for England.

England tok seg til semifinalen i fjorårets fotball-VM i Russland og endte opp med å tape bronsefinalen mot Belgia. Engelskmennene er kvalifisert for finalespillet i UEFAs nasjonsliga i juni.

