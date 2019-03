Svensk alpinstjerne legger opp

NTB Sport

Hargin antydet i Åre-VM at det gikk den veien, men etter en tur i tenkeboksen har han nå tatt den endelige avgjørelsen. På sin blogg skriver 33-åringen at han ikke orker å kjempe seg tilbake i toppen etter en skuffende sesong.

«Jeg har ikke hatt den energien som kreves for å for å prestere på topp under lengre perioder … Jeg har kjent meg utmattet i lengre perioder, og ikke hatt samme kraft og driv. Det er som kroppen har skreket etter hvile».

Med unntak av 5.-plassen i parallellslalåmen i Oslo, ble beste resultat fra verdenscupen i slalåm en 16.-plass.

«Skal jeg være ærlig, så hadde jeg sett for meg å holde på en stund til. Men jeg har alltid sagt til meg selv at dersom jeg ikke er med å konkurrere om topplassene, kan jeg like gjerne gjøre noe annet».

Hargin, som debuterte i verdenscupen i desember 2004 i Østerrike, sto over helgens renn i Kranjska Gora, men runder av karrieren med lagkonkurransen i sesongavslutningen i Andorra.

Svensken fikk blant annet med seg lagbronse i 2017-VM i St. Moritz og verdenscupseier i slalåmrennet i Kitzbühel i 2015.

