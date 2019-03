Solskjær vil rydde bort Sánchez, tjener 310 millioner i året

NTB Sport

Flere engelske aviser melder tirsdag at United har gått lei Sánchez. Klubben ønsker ham bort på lån. Chileneren har en kontrakt som løper i ytterligere vel tre år og som går ut først sommeren 2022.

Solskjær kan bli utnevnt til manager på permanent basis allerede neste uke. Ifølge medierapporter er ikke nordmannen positiv til Sánchez. United frykter at det blir vanskelig å få solgt søramerikaneren.

Sánchez skal ha en ukelønn, den beste i Premier League, på cirka 6,5 millioner kroner når bonuser bakes inn Han fikk drømmeavtalen etter overgangen fra Arsenal. Kontrakten ble fire og et halvt år, og det er for Sánchez snakk om over 1,3 milliarder lønnskroner totalt for avtaleperioden.

Han står med bare fire mål på 41 kamper i United siden overgangen 22. januar i fjor. 30-åringen har bare i svært korte glimt vist samme klasse som i perioder i Arsenal da han var strålende god.

Flere skadetrøbbel er det også blitt etter flyttingen nordover. Sánchez er for tiden igjen ute av spill, og det er ikke sikkert at han blir kampklar denne sesongen. Han er observert i Spania i det siste der han driver rehabiliteringstrening.

Manchester United spiller FA-cup-kvartfinale borte mot Wolverhampton lørdag.

