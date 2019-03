Ronaldos hattrick sendte Juventus til kvartfinale

NTB Sport

Sammenlagt vant den italienske storklubben 3-2, og Ronaldo har fortsatt sjanse til å vinne mesterligaen for fjerde år på rad og for femte gang på seks år.

Portugiseren har vunnet turneringen med Real Madrid fire av de fem siste sesongene, deriblant de tre siste. To av gangene ble Atlético Madrid slått i finalen, og Ronaldo fortsetter å herje med den klubben.

Målet som sendte Juventus videre var hans 25. mot Atlético Madrid, på 32 kamper.

– Det var en magisk kveld. Ikke bare på grunn av målene, men laget og innstillingen. Vi hadde mentaliteten til et mesterlag i kveld, og jeg er svært lykkelig. Vi har ikke vunnet noe ennå, men vi er på god vei, sa Ronaldo i et intervju vist på Viasat.

Juventus har aldri før vendt 0-2 fra første kamp til avansement, og klubben har ikke vunnet mesterligaen siden 1996.

– Det er derfor de skrev kontrakt med meg, sa Ronaldo,

Diego Simeones menn ble overkjørt i Torino, skapte nesten ingenting og spilte en ren forsvarskamp, men var bare noen minutter fra å sikre ekstraomganger. Så skar gode Federico Bernardeschi inn i feltet og ble felt av innbytter Angel Correa. Dommeren pekte på straffemerket, og Ronaldo skjøt ballen i hjørnet.

Stormløp

Juventus gikk voldsomt ut i jakten på å hente inn 0-2-tapet fra bortekampen i Madrid, og så ut til å ha fått en drømmestart da kaptein Giorgio Chiellini i sin 500. kamp for klubben banket ballen i mål før det var spilt tre og et halvt minutt. Målet ble imidlertid annullert for angrep på keeper, og Ronaldo var riktig nok framme med tåspissen etter at Jan Oblak hadde hendene på ballen etter et hjørnespark.

Da hjalp det ikke at Chiellini satte returen i mål.

Juventus lot seg ikke spore av og fortsatte å sette gjestenes mål under trykk. I det 27. minutt steg stemningen ytterligere på et stadion som kokte helt fra avspark, da Ronaldo stanget ballen i mål.

Federico Bernardeschi slo et fint innlegg mot lengste stolpe, og Ronaldo stormet inn bak ryggen på venstreback Juanfran, knuste ham i lufta og nikket i mål. Det ville neppe vært galt om også det målet var blitt annullert, for armbruk, men verken dommeren eller VAR-assistentene reagerte.

Målet var Ronaldos 125. i UEFAs klubbturneringer, og han er den første som når det tallet.

Teknologisk hjelp

Atlético Madrid måtte for det meste forsvare seg, men fikk en kjempesjanse til å score et uvurderlig bortemål da Álvaro Morata på overtid i første omgang løp seg helt fri og satte hodet på Kokes innlegg. Ballen føk rett over mål fra kort hold.

I stedet slo Ronaldo igjen helt i begynnelsen av annen omgang, da han både startet og avsluttet et angrep som viste verdien av mållinjeteknologi. Ronaldo raget over sine motspillere i feltet og nikket João Cancelos innlegg mot hjørnet, men Oblak kastet seg og slo ballen ut.

Mens VAR-gjennomgang fører til stopp i spillet i flere minutter, ga mållinjeteknologien svar umiddelbart. Ronaldo hadde knapt rukket å heve armen og hevde at ballen var inne før dommer Björn Kuipers pekte på sitt vibrerende armbåndsur og signaliserte scoring.

Teknologien viste at hele ballen hadde vært over streken før Oblak fikk hånden på den, noe dommerne ganske sikkert ikke ville fått med seg uten teknologisk hjelp.

Det duket for den dramatiske avslutningen og Ronaldos åttende hattrick i mesterligaen, men hans første for Juventus. Han hadde scoret bare ett mesterligamål for sin nye klubb før tirsdag.

