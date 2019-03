Lagerbäck om Ødegaard: – Tar steg hele veien

NTB Sport

Ødegaard var et ventet valg i landslagstroppen som møter Spania (borte, lørdag neste uke) og Sverige (hjemme, tirsdag om to uker). Begge disse kampene er med i EM-kvalifiseringen som starter og fullføres i år.

De to beste fra gruppen får plass i mesterskapet neste år.

– Det virker som han har blitt større i sitt offensive spill. Han forsøker å avslutte mer. Han tar steg hele veien, og det er gøy å se, sa Lagerbäck på NTBs spørsmål om Ødegaards utvikling denne sesongen.

Løft

Ødegaard har spilt 20 kamper fra start og er byttet inn to ganger i den nederlandske serien for Vitesse denne sesongen. Med fem scoringer (ingen på straffe) og seks målgivende pasninger begynner også den offensive statistikken å bli bedre. Han har i tillegg scoret to mål i cupen.

Kritikken mot Ødegaard gikk lenge på at det ble for lite tellende ut av hans ballbesittelser. Han skapte kort og godt for lite.

Ødegaard spilte bare to ganger for A-landslaget i nasjonsligaen, der det ble norsk gruppeseier på nivå tre. Det ble med innhopp mot både Kypros og Slovenia.

Hans siste A-landskamp fra start kom mot Albania i mars i fjor. Den vant Norge 1-0 på bortebane.

(©NTB)