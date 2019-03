Keepertabbe avgjorde da Viking tapte i Spania

NTB Sport

Kampen rundet av det nyopprykkede eliteserielagets opphold i Marbella, og det startet bra for Viking, som ledet 1-0 halvveis etter scoring av Ylldren Ibrahimaj etter innlegg fra Adrian Pereira. Ibrahimaj startet fordi Zlatko Tripic måtte gi seg på oppvarmingen til det som skulle være hans comeback etter skade.

Pavel Nekhaitsjik utlignet etter et balltap av Zymer Bytyqi, og samme mann ble matchvinner da han midtveis i 2. omgang fikk enkelt spill etter at Austbø misset i forsøket på å klarere et hjørnespark. Keeperen satte seg ut av spill, og målet var åpent.

– Jeg fikk solen i fleisen og mistet ballen av syne. Jeg famlet i blinde, sa Austbø til Stavanger Aftenblad om tabben.

– En slik tabbe er ingen god søknad, sa trener Bjarne Berntsen, som ennå ikke har utpekt lagets førstekeeper. Austbø, Erik Arnebrott og Amund Wichne har alle spilt mye under sesongoppkjøringen.

I LSK-hallen endte det uavgjort 1-1 mellom Lillestrøm og Molde i en kamp der gjestene fikk to mål annullert.

Martin Bjørnbak ga Molde ledelsen da han scoret på et hjørnespark i første omgang. Alex Dyer, som nylig ble innleid fra svenske Elfsborg, utlignet for Lillestrøm ti minutter ut i 2. omgang.

I sluttminuttene ble to Molde- og ett Lillestrøm-mål annullert for offside. Blant annet trodde Erling Knudtzon at han hadde gitt Molde seieren mot sin tidligere klubb, men assistentdommeren sto med flagget oppe.

To treningskamper som skulle spilles onsdag ble for øvrig avlyst tirsdag. Mjøndalen skulle få besøk av Örgryte, men svenskene ville ha garanti for at kampen kunne spilles tross de store snømengdene som er varslet, og det kunne ikke Mjøndalen gi. Klubben jager derfor en annen motstander i håp om å få spille treningskamp til helgen.

Sarpsborg skulle etter planen spille to treningskamper torsdag, men sykdom i stallen har gjort det vanskelig o stille to hele lag, og kampen mot Raufoss ble avlyst. Kongsvinger blir eneste motstander.

