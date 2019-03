Berge ikke klar for landslagsspill: – Regner med å trene igjen om noen uker

NTB Sport

Tirsdag ble den norske troppen offentliggjort av Lagerbäck. Det skjedde i hjemmegarderoben på Ullevaal stadion.

– Jeg pratet med han for en uke siden. Da håpet han ganske snart å være tilbake i full trening igjen, men han har ikke gjort det ennå. Det medisinske apparatet har vært mer i kontrakt med ham. Han regner med å trene igjen om noen uker, sa Lagerbäck på spørsmål fra NTB om Berges status.

Norge møter den store gruppefavoritten Spania i kvalåpningen i Valencia lørdag neste uke. Tre dager senere venter Sverige i samme pulje. Den kampen går på Ullevaal.

Tilbakeslag

Berge hadde en lang skadeperiode forrige sesong. Da var midtbanespilleren ute av spill i over et halvt år.

Han kom tilbake og spilte landskamper på forsommeren. Det gikk bra noen måneder til med unntak av et par landslagsforfall, men noe etter nyttår i år, kom tilbakeslaget med en overbelastning.

Berge har ikke vært på banen for Genk siden 18. januar. Den unge nordmannen er flere ganger linket bort til spanske Sevilla for cirka 150 millioner kroner.

Tøft

Norge skal spille ti EM-kvalkamper i 2019 i en ganske vrien gruppe. To lag går videre til sluttspillet neste år. I tillegg har man også muligheten til å kvalifisere seg gjennom nasjonsligaen. Der er Norge klar for semifinalen på nivå tre.

– Det er naturligvis en tøff gruppe, men mulighetene er der. Spania er favoritt, men det blir tett mellom Sverige, Romania og Norge, sa Lagerbäck om gruppen som også består av Færøyene og Malta.

– Å ta poeng mot Spania handler om å få til en laginnsats som er 100 prosent og at alle presterer maks. Da har man alltid en sjanse i fotball. Vi må være svært fokuserte i forsvarsspillet, sa Lagerbäck.

Norge har ikke deltatt i et seniorsluttspill for menn siden 2000 (EM).

Per Kristian Bråtveit er for øvrig et nytt fjes i Lagerbäcks tropp. Djurgården-keeperen er kalt inn for første gang på A-landslaget. Han får den tredje keeperplassen ettersom Ørjan Nyland for tiden er langtidsskadd.

Dette er de 23 spillerne Lagerbäck har plukket ut:

Målvakter:

Rune Almenning Jarstein (Hertha Berlin), Sten Grytebust (OB), Per Kristian Bråtveit (Djurgården)

Utespillere:

Haitam Aleesami (Palermo), Omar Elabdellaoui (Olympiakos), Kristoffer Ajer (Celtic), Birger Meling (Rosenborg), Even Hovland (Rosenborg), Håvard Nordtveit (Fulham), Sigurd Rosted (Gent), Jonas Svensson (Alkmaar), Martin Ødegaard (Vitesse), Mohamed Elyounoussi (Southampton), Mats Møller Dæhli (St. Pauli), Markus Henriksen (Hull), Stefan Johansen (West Bromwich), Martin Linnes (Galatasaray), Ole Kristian Selnæs (Shenzhen), Tarik Elyounoussi (AIK), Bjørn Maars Johnsen (Alkmaar), Joshua King (Bournemouth), Ola Kamara (Shenzhen), Alexander Sørloth (Gent).

