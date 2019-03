Zidane tilbake til Real Madrid, får vel tre år lang avtale

NTB Sport

Flere spanske medier meldte mandag formiddag at noe var på gang med Zidane. Avisen Marca slo fast på ettermiddagen at franskmannen hadde sagt ja og binder seg for vel tre år.

Noe senere meldte klubben på sin hjemmeside de samme opplysningene.

Zidane var tilknyttet Real Madrid som spiller fra 2001 til 2006, og fra 2013 til 2018 var han i klubbens trenerapparat. Han startet som assistenttrener, før han tok over B-laget Castilla. I de tre siste årene var han trener for A-laget før han trakk etter forrige sesong.

Real vant mesterligaen i samtlige tre sesonger Zidane var trener for klubbens A-lag.

Real Madrid har ikke hatt noen stor sesong. De ligger på 3.-plass i La Liga med hele 12 poeng opp til serieleder Barcelona. Klubben er allerede utslått av årets mesterliga. Der ble det ydmykelse mot Ajax i åttedelsfinalen.

Martin Ødegaard er fortsatt under kontrakt med Real, og den avtalen skal løpe til sommeren 2021. Det er ventet at nordmannens Real-framtid, blir mer avklart til sommeren.

Ødegaard har vært utlånt til nederlandske klubber de to siste sesongene.

