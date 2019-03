Tethundene ga helt blaffen i Iditarod

NTB Sport

Petit hadde ropt høyt til en hund med navnet Joey etter at den hadde småsloss med et annet dyr under en kort pause.

– Jeg ropte på Joey, og alle (hundene) hørte det. Etter det nektet de å flytte på seg. De ville ikke gå et eneste steg, sa Petit etter den uvanlige hendelsen.

En rekke hundespann raste forbi Petit. Han mistet hele sin ledelse på fem timer på streiken. – Hundene mine er friske og i godt hold. Dette er bare snakk om en mental greie. Så nå får vi bare se om noen av de hundene som farer forbi, kan vekke mine til live igjen, sa Petit.

Det er snaut 300 kilometer igjen av styrkeprøven. Der ligger nordmannen Joar Leifseth Ulsom på andreplass. Han er tittelforsvarer.

