Da rotet Everton bort 2-0-ledelsen borte mot Newcastle og tapte 2-3. Silva løp inn på banen da kampen var over.

Hoveddommer Lee Mason fikk høre det. Det samme gjorde en av assistentdommerne Silva ikke hadde øverst på sin ønskeliste.

Tottenhams Mauricio Pochettino ble utestengt i to kamper for å ha brutt samme regel som Silva nå etterforskes for å ikke ha overholdt.

