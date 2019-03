Mann tiltalt for angrep på Aston Villa-spiller

NTB Sport

Etter ti spilte minutter mellom lokalrivalene løp en mann ut på banen og slo etter Grealish mens spilleren sto med ryggen til. Aston Villa-kapteinen ble truffet på siden av hodet og gikk rett i bakken.

Overfallsmannen ble raskt tatt hånd om av vakter.

27-åringen, som nå er tiltalt for angrepet på Aston Villa-spilleren, har sittet i varetekt siden pågripelsen. Politiet opplyser at mannen må møte i retten mandag.

Det er velkjent fiendskap mellom Birminghams og Aston Villas supportere, og det har vært flere voldshendelser i forbindelse med lokaloppgjørene i Englands nest største by, så også før søndagens kamp.

«Det som skjedde har ingen plass i fotball eller i samfunnet for øvrig. Jack (Grealish) er en Birmingham-gutt, og uansett hvilken klubb han har tilhørighet til skal han ikke bli utsatt for dette. Det finnes ingen unnskyldninger, skriver Birmingham i en uttalelse etter overfallet.

Grealish svarte ved å score vinnermålet (1-0) etter 67. minutters spill.

Banestormet i London

Også i Premier League-oppgjøret mellom Arsenal og Manchester United søndag stormet en mann banen. Hendelsen skjedde etter at Pierre-Emerick Aubameyang scoret 2-0 til hjemmelaget på straffespark.

Mannen som stormet banen løp med armene hevet mot United-forsvarer Chris Smalling før han etter hvert løp mot de feirende Arsenal-spillerne. Mannen ble pågrepet og satt i arrest, opplyser Metropolitan-politiet i den engelske hovedstaden.

«Vi ønsker å beklage til Chris (Smalling) og Manchester United, og er glade for at vedkommende ble tatt hånd om og arrestert», skriver London-klubben i en uttalelse etter episoden.

Skal ikke skje

United-manager, Ole Gunnar Solskjær, sier han ikke så hendelsen, men sier at slikt uansett ikke skal skje på en fotballbane.

– Vi får sørge for at vi spiller fotball, og at de (publikum) ser på. Det er ikke en av de tingene vi ønsker å se, sa Solskjær til Sky Sports etter kampen.

Arsenal vant kampen 2-0 og påførte Manchester United det første serietapet under Solskjærs ledelse.

Totalt har kristiansunderen ledet United i 18 kamper (14 seirer, to uavgjort og to tap) med målscore 39-15.

