Johaug dropper likevel Drammen-sprinten

Det bekrefter Norges Skiforbund mandag.

Begrunnelsen er at Johaug vil samle overskudd inn mot kommende helgs verdenscuprenn i Falun og den avsluttende touren i Canada.

Så sent som fredag sa Johaug at hun hadde plander om å gå sprinten i Drammen, men da hun fikk samme spørsmål i Holmenkollen søndag, var ikke 30-åringen like sikker.

Heidi Weng stiller heller ikke til start i Drammen tirsdag med samme begrunnelse som Johaug.

Inn i den norske troppen til den tradisjonsrike bysprinten kommer Asker-løper Hedda Østberg Amundsen og tidligere sprintjuniorverdensmester Amalie Håkonsen Ous fra Nes.

