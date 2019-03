IAAF opprettholder utestengelsen av Russland

NTB Sport

Det ble klart etter at IAAF-styremøte i Doha mandag.

Nordmannen Rune Andersen, sjefen for IAAFs spesialgruppe i Russland-saken, sier Russland fortsatt ikke har oppfylt to av kravene som er stilt for at utestengelsen skal bli opphevet.

De aktuelle kravene dreier seg om at russiske myndigheter må utlevere data fra dopingtester som ble foretatt av Moskva-laboratoriet i perioden 2011 til 2015, og i tillegg kreves Russland for en økonomisk kompensasjon.

– Disse sakene må løses, sier Rune Andersen ifølge det franske nyhetsbyrået AFP.

Utelukkelsen er blitt opprettholdt flere ganger tidligere.

Russland som nasjon har vært utestengt fra internasjonal friidrett siden november 2015. Det skjedde i kjølvannet av mistanken om at russerne hadde drevet med statsstøttet doping.

