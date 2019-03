VM-sølv til Thingnes Bø etter kollaps, sikret verdenscuptittelen

NTB Sport

– Dette var overraskende. Jeg trodde han hadde full kontroll, sa NRKs ekspertkommentator Liv Grete Skjelbred om storfavorittens skyteproblemer.

– Det var dumt å gi bort VM-tittelen, sa Thingnes Bø etter at han hadde fortalt at han gikk knallhardt også inn mot siste skyting.

Stryningen har vært i en helt egen liga så godt som hele denne sesongen. Han startet VM med å vinne den blandede stafetten. Så fulgte han opp med overlegent gull på sprinten lørdag.

Den la grunnlaget for startrekkefølgen søndag og ga Thingnes Bø en buffer allerede fra start av. Så klinket nordmannen like godt ned alle fem blinker på første skyting og skaffet seg et stort forsprang.

Han holder fortsatt storform i sporet og gikk nok en gang et helt rått langrenn. Thingnes Bø tråkket til etter å ha fått en strafferunde på andre skyting (liggende).

Tap

Så hadde han to kanttreff på tredjeskytingen der han pådro seg en strafferunde. Så fikk han hele tre på siste skyting. Der forsvant også gullet over til Pidrutsjnij.

Johannes Thingnes Bø sikret seg verdenscupen sammenlagt etter sølvet.

– Jeg har jobbet for det i hele vinter. Så jeg får kanskje være litt glad for akkurat det, sa han.

Tarjei Bø spurtet om bronsen, men ble nummer fire. Det var ettermiddagen da marginene gikk mot brødrene.

Tidligere på dagen gikk Tiril Eckhoff inn til sølv bak tyske Denise Herrmann i kvinnenes jaktstart. Norge er allerede oppe i to gull og tre sølv etter fem øvelser i VM.

Det kan fortsatt bli tidenes VM-fangst av en norsk tropp. I 2013 endte verdensmesterskapet med åtte gull, to sølv og en bronse til Norge.

Det gjenstår sju konkurranser i Östersund-mesterskapet, og VM-avsluttes søndag om en uke.

