Thingnes Bø om Kontiolahti-smellen: – Hadde feiret for hardt

Han VM-debuterte som 21-åring i finske Kontiolahti i 2015, og den store drømmen var gull på mesterskapets første individuelle distanse; sprinten.

Drømmen ble innfridd med et superløp der broren Tarjei dessuten tok bronse. Verre gikk det for lillebror Bø da han gikk ut på den påfølgende jaktstarten i ledelse.

Unggutten bommet to ganger på første skyting og så seks-sju-løpere passere mens han gikk i strafferunden. Serien ble fulgt opp av to nye bom på samtlige av de tre gjenstående skytingene, og Thingnes Bø endte jaktstarten på 31.-plass.

– Det jeg har tenkt på det siste døgnet er at jeg kan kalle meg verdensmeter. Og det var kanskje det som satte meg litt ut av spill i dag, forklarte han den gangen.

Gullfeiring kostet mye

Den nå ferske verdensmesteren fra sprinten i Östersund må trekke på smilebåndet når han blir konfrontert med jaktstartsmellen for fire år siden.

Forklaringen bak kollapsen er imidlertid ganske enkel.

– Det var utladning de luxe. Det var en ung kar fra Stryn som nok hadde feiret det VM-gullet litt for hardt, sier Thingnes Bø til NTB.

Søndag legger han igjen ut på en VM-jaktstart i ledelse. En mer voksen Johannes Thingnes Bø skal sørge for at han ikke kopierer kjempemissen fra de finske skoger.

– Det kan jo skje, men altså, det er fire år siden nå. Det skal litt til for at jeg skal bli nummer 31 her, sier han avslappet.

Vil gå alene

Nøkkelen til et nytt VM-gull kan ligge i noe Thingnes Bø faktisk er blitt merkbart bedre til den siste sesongen: Å treffe på liggende skyting.

25-åringen mener han ikke har råd til en eneste bom på liggende dersom han skal forsvare ledelsen.

– Liggende skyting skal være fem treff hele tiden. Slik har det ikke vært for meg før, men jeg trenger det i morgen (søndag).

– Jeg har det beste utgangspunktet jeg kunne ha fått. Jeg kommer til å angripe fra start og forsøke å gjøre det bra på liggende skyting og holde meg i tet alene så lenge som mulig, sier han.

Droppet kake

Thingnes Bø tar dessuten grep for ikke å bli utladet til jaktstarten, slik han ble for fire år siden.

Etter lørdagens medaljeseremoni i Östersund sentrum var det stelt i stand med kakefeiring for stryningen, men han nøyde seg med å dele ut godsakene til de andre i troppen.

Selv valgte han å avstå fra feiring, lade batteriene foran jaktstarten, og han forklarte at han hadde fått i seg nok med en pastamiddag etter seieren.

