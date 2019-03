Tap for Skjelvik og skaderammet Galaxy-lag

NTB Sport

Jørgen Skjelvik og hans lagkamerater hadde en tøff ettermiddag i Frisco, der hjemmelaget presset veldig gjennom det meste av kampen. Skjelvik avverget en stor sjanse i første omgang med en takling i siste øyeblikk, men etter pause sprakk nullen.

Reto Ziegler satte inn 1-0 på straffespark etter at Diego Polenta bommet fullstendig i et klareringsforsøk og sparket en motspiller i stedet for ballen. Bryan Acosta gjorde 2-0 på vakkert vis da han fikk drømmetreff etter at Pexton Pomykal tok seg til dødlinja og spilte skrått ut.

Zlatan Ibrahimovic var ikke med til Texas på grunn av vond hælsene, mens Alessandrini har hamstringproblemer. Galaxy savner også Ola Kamara, som ble solgt til kinesiske Shenzhen før sesongstart.

Seattle Sounders og Minnesota United er alene om å stå med to seirer så langt. Sounders slo Colorado Rapids 2-0, mens Minnesota vant 3-0 borte mot San Jose Earthquakes.

De fire siste kampene i 2. serierunde spilles søndag. Adama Diomandes klubb Los Angeles FC skal i aksjon mot Portland Timbers. Nordmannen ble matchvinner i serieåpningen som innbytter.

