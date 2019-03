Sykkelforbundet anmelder ikke Tiedemann Hansen

NTB Sport

Det kom fram på forbundets fellesmøte lørdag, melder TV 2.

I februar vedtok styret i region sør i forbundet at de ønsket å anmelde den tidligere sykkelpresidenten til domsutvalget i Norges Idrettsforbund (NIF). Regionen ønsket at forbundet skal føre saken, slik at regionen slipper å bruke betydelige ressurser og tid på den.

Sakens kjerne er det økonomiske rotet som oppsto etter sykkel-VM i Bergen i 2017. Da var Tiedemann Hansen sykkelpresident, styreleder i arrangørselskapet og styremedlem i det internasjonale sykkelforbundet.

Arrangørselskapet Bergen 2017 AS ble begjært konkurs i februar 2018. Måneden etter ble Jan-Oddvar Sørnes valgt som ny president. I desember meldte Bergens Tidende at selskapet skyldte 108 millioner kroner til 107 ulike kreditorer.

Lørdag ble det klart at forbundsstyret ikke følger oppfordringen fra region sør. Likevel utelukkes det ikke at det kan bli aktuelt å føre sak mot Tiedemann Hansen i framtiden. Det vil i så fall skje etter behandlingen av konkursboet.

– Styret i NCF har besluttet at vi foreløpig avventer bobestyrers behandling av denne saken. Dette er et stort sakskompleks, og det er en sak som både går etter aksjeloven og etter idrettens regelverk, opplyste styremedlem Knut Glad på fellesmøtet, ifølge TV 2.

– Vi har funnet det riktig at, med de begrensede midlene vi har, skal bruke tiden vår på å lage et godt Norges Cykleforbund som skal sørge for at Sykkel-Norge går videre. Men at vi selvfølgelig ikke med det har besluttet at vi ikke skal gjøre noe i henhold til idrettens regelverk eller det regelverket som er knyttet til vanlig erstatningsrett og aksjeloven, fortsatte han.

Mulige sanksjoner etter idrettsforbundets reglement er deriblant bøtelegging, irettesettelse og tap av tillitsverv.

