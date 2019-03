Storhamar røk ut av EHF-cupen

NTB Sport

Storhamar hadde et dårlig utgangspunkt etter å ha tapt den første kvartfinalen 24-31 hjemme sist helg. Søndag ble det punktum for Betina Riegelhuth og co. da Siofok tidvis viste hvorfor de er favoritter til å vinne den nest gjeveste europacupen i klubbhåndball. Storhamar ga ungarerne kamp til døra med en sterk annen omgang, men det holdt ikke.

Med 63-55 sammenlagt går Siofok og deres norske trener Tor Odvar Moen videre til semifinalen.

I søndagens oppgjør åpnet Storhamar best og tok ledelsen fra start. De holdt på den fram til 5-4, men så snudde det. Ungarerne peiset på og ledet på det meste med ni mål i første omgang. Til pause sto det 23-15 etter dominans fra hjemmelaget.

Etter hvilen var det en helt annen tenning i Storhamar-laget. Anført av en god Ellen Marie Folkvord og Riegelhuth krympet avstanden raskt til 24-20. Storhamar fortsatte å kjøre på, og drøye fem minutter før slutt ledet Siofok kun med ett mål.

Ungarerne holdt unna og vant knepet 32-31.

Hedmarkingene vant annen omgang hele 16-9, men det holdt ikke, ettersom de måtte vinne kampen med minst sju mål.

Riegelhuth og Folkvord ble toppscorere for Storhamar med åtte mål hver.

