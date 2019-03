Selnæs og Shenzhen vendte til seier på overtid

NTB Sport

Renatinho ga gjestene en tidlig ledelse, og den sto seg helt til klokka hadde passert 90 minutter. Tianjin forsvarte seg utmerket helt til venstreback Mi Haolun ble utvist i det 88. minutt, men da raknet det.

Harold Preciado utlignet på straffespark og gjorde forarbeidet da Zhang Yuan satte inn 2-1, som også ble resultatet.

Selnæs spilte hele kampen på hjemmelagets midtbane. I debutkampen forrige helg var nordmannen den store helten med to mål og en assist da Hebei China Fortune ble slått 3-1.

Shenzhen er ett av fire lag med full pott etter to serierunder. De andre er Shanghai SIPG, Beijing Guoan og Guangzhou Evergrande.

Ola Kamara var ikke i kamptroppen til Shenzhen.

John Hou Sæter har ennå ikke vært på banen for Beijing Guoan i serien, heller ikke i lørdagens 4-0-seier over Chongqing Lifan. Han og engelske Nico Yennaris, som begge har kinesisk mor, ble hentet under forutsetning at de ble naturalisert som kinesere og dermed ikke belaster utlendingskvoten. Nå skal myndighetene ha strammet inn adgangen til å benytte naturaliserte spillere, og så langt har ingen av dem fått spille.

(©NTB)