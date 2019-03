Seieren røk for Henrik Kristoffersen i slalåmrennet i Slovenia

NTB Sport

Nordmannen hadde en ledelse på 57 hundredeler etter første omgang, men måtte se seg slått av Ramon Zenhäusern i finaleomgangen. Sveitseren leverte en fantomomgang og klatret fra 7.-plass til overlegen seier.

Seiersmarginen var på 1,15 sekund. Kristoffersen var rundt 0,3 sekund foran Zenhäusern i starten, men fikk det tungt i det siste partiet og måtte ta til takke med 2.-plass.

– Det var et klart steg i riktig retning for slalåm. Jeg er ganske fornøyd med å være nummer to med en så stor feil. Det ligger mye tid der, for å si det sånn, sa Kristoffersen til NTB.

– Alt var mulig før feilen, men det er sånn som skjer. Man må satse hvis man skal prøve å vinne. Det er som sagt et steg i riktig retning, og det er det viktigste, fortsatte 24-åringen.

Dermed klarte Rælingen-utøveren ikke å ta storeslem i Slovenia. Lørdag var han best i storslalåm.

Kristoffersen jaktet sesongens første slalåmseier i verdenscupen, men maktet det ikke. Han står fra før med to verdenscupseirer og VM-triumf i storslalåm.

Hirscher vant verdenscupen

Selv om seieren røk, kan Kristoffersen glede seg over å ha slått Marcel Hirscher nok en gang. Den vanligvis umulige østerrikeren sliter med formen på tampen av sesongen, men klarte likevel å sikre seg en 3.-plass to hundredels sekund bak Kristoffersen. Hirscher hadde vunnet 12 av de 16 siste verdenscuprennene i slalåm før søndagens renn.

Hirschers 3.-plass sørget for at det ikke lenger er teoretisk mulig å ta igjen østerrikeren sammenlagt i verdenscupen. Han har 1508 poeng med fire renn igjen. Alexis Pinturault er på 2.-plass med 999 poeng, mens Kristoffersen er elleve poeng bak franskmannen.

– Han er en stor idrettsutøver. Det er bare å bøye seg i støvet, sier Kristoffersen om konkurrentens sammenlagtsseier.

Vanskelige forhold

Leif Kristian Nestvold-Haugen gjorde lenge et godt løp i finaleomgangen, men fikk nesten en reprise av lørdagen da han fikk store problemer mot slutten. Heldigvis klarte 31-åringen å holde seg på beina og komme seg i mål i motsetning til dagen før. Tidstapet på slutten gjorde at bæringen endte på 14.-plass.

Sebastian Foss Solevåg klarte ikke å slå lagkameratene sine og måtte ta til takke med 23.-plass 3,02 sekund bak seierherren. 27-åringen lå på 14.-plass etter første omgang.

En rekke løpere kjørte ut under stadig vanskeligere forhold i første omgang. Timon Haugan og Jonathan Nordbotten klarte ikke å avansere til finaleomgangen og ble henholdsvis nummer 34 og 48. Bjørn Brudevoll var blant dem som kjørte ut.

