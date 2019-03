Lundby skuffet og havnet utenfor pallen i Holmenkollen

NTB Sport

Lundby har vunnet hele ni verdenscuprenn denne sesongen, men fikk det ikke til å klaffe i søndagens renn. 24-åringen lå på 5.-plass etter første omgang og avsluttet på samme plassering.

Lundby har vært utenfor pallen i bare tre av 19 verdenscuprenn denne sesongen.

Opplendingens førstehopp var på 119 meter og ga en luke på 5,7 poeng opp til ledende Daniela Iraschko-Stolz fra Østerrike. Deretter sørget et finalehopp på 109 meter for at pallplass ikke var mulig for verdenscuplederen. Lundby endte med 186,5 poeng.

Iraschko-Stolz forsvarte ledelsen fra første omgang og sikret seieren med 209 poeng.

Seieren gjorde at østerrikeren overtok ledelsen i Raw Air-konkurransen, som avsluttes 14. mars. Hun leder 0,1 poeng foran Lundby.

Leder fremdeles

Lundby viste gode takter i prøveomgangen og landet da på 137 meter. Det er en halv meter bak bakkerekorden for kvinner. Den innehar Sara Takanashi. I lørdagens kvalifisering gjorde Lundby et kjempehopp på 133,5 meter. Likevel klarte hun ikke å levere varene da det gjaldt søndag.

Tross skuffelsen leder Lundby fremdeles verdenscupen foran tyske Katharina Althaus, men ble skjøvet ned fra ledelsen i Raw Air-sammendraget.

Strøm på 9.-plass

Anne Odine Strøm hadde en god dag i Holmenkollen. Finnmarkingen startet godt med et svev på 109 meter. Enda bedre gikk det i finaleomgangen da 20-åringen landet på 113,5 meter. Det resulterte i 9.-plass.

I finaleomgangen klarte Silje Opseth ikke å følge opp førstehoppet på 105,5 meter. Sistehoppet lød på 99,5 meter, men det var riktignok fra en lavere avsats. 19-åringen måtte ta til takke med 17-plass.

Ingebjørg Saglien Bråten fikk det virkelig ikke til å klaffe og landet kun på 65 meter i første omgang. Det holdt ikke til avansement til finalen. 19-åringen endte desidert sist med 0,6 poeng.

