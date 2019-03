Kostbar Chelsea-miss, Hazard reddet poeng på Stamford Bridge

NTB Sport

Raúl Jiménez utnyttet meget svakt forsvarsspill ti minutter inn i den andre omgangen. Vertene var i overtall seks mot to på egen banehalvdel, men rotet det likevel helt til. En Chelsea-spiller var også sist på ballen i det som var den første Wolves-avslutningen i kampen.

Ikke lenge etter målet hadde Gonzalo Higuaín tyngdepunktet på feil sted. Han var centimeter unna å utligne til 1-1 fra bakerste stolpe.

Eden Hazard utlignet så på overtid i en kamp der Chelsea skuffet.

Wolves ligger nærmest «de seks store» på tabellen. 1-1 på Stamford Bridge var sterkt og et nytt bevis på at Ståle Solbakkens tidligere klubb (manager der et halvt år i 2012) er på vei oppover.

Sterkt

Wolverhampton er ikke noe lag for 1.-omganger. Det er bare blitt elleve scoringer før pause i PL-kamper denne sesongen. Den statistikken ble ikke noe bedre i London.

De fire beste klubbene sikrer seg plass i mesterligaen neste sesong. I tillegg går vårens vinner av europaligaen til den gjeveste klubbturneringen. Det kan bli en tøff fight mellom Chelsea, Tottenham, Manchester United og Arsenal om plassene bak smått suverene Manchester City og Liverpool.

Chelsea har igjen svært vriene bortekamper mot United og Liverpool.

På tribunen satt klubbens tidligere spissikon Didier Drogba. Publikum ropte hans navn utover i andreomgangen.

Styrer på

De to tabelltoppene gjorde jobben i sine kamper denne helgen. Gullkampen kommer til å stå mellom disse to. Det gjenstår åtte kamper for begge, men ingen av disse er en ren duell mellom dem.

Ved poenglikhet avgjør målforskjellen. Her har City de siste ukene opparbeidet seg en liten fordel.

