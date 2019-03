Imponerende vending av Venus Williams i Indian Wells

NTB Sport

Den amerikanske 38-åringen virket på vei ut av turneringen da hun lå under 4-6, 0-3, men så vant hun sju av kampens ni neste games og tok 2. sett 7-5. Hun kom under med et brudd igjen i avgjørende sett, men vendte til seier 6-4.

– Å være to brudd under er ikke ideelt mot en så god server, og spesielt en venstrehendt spiller, men jeg skapte muligheter og vant noen viktige poeng. Det virket som jeg spilte bedre da jeg lå under. Det er godt å se at jeg fortsatt kan heve meg til det nivået, sa Williams.

Hun møter Christina McHale i 3. runde i turneringen som varer til neste helg.

Caroline Wozniacki røk ut av turneringen i tre sett mot russiske Jekaterina Alexandrova. Den danske tennisstjernen spilte sin første kamp siden hun ble slått ut av Australian Open i januar. Hun var påmeldt til turneringer i Doha og Dubai, men måtte begge ganger trekke seg på grunn av sykdom.

Verdensenerne Novak Djokovic og Naomi Osaka tok seg begge greit videre i turneringen lørdag. Tittelforsvarer Osaka slo Kristina Mladenovic 6-3, 6-4 i sin første kamp. Det er første gang hun skal prøve å forsvare en WTA-tittel.

Djokovic brukte halvannen time på å slå Bjorn Fratangelo 7-6 (7-5), 6-2. Han jager sin sjette tittel i turneringen. Seieren var hans 50. i Indian Wells.

(©NTB)