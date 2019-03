Hjemmetap for Stars i NHL

NTB Sport

Stars er fortsatt inne på sluttspillplass, men presses bakfra av flere rivaler. Laget holder den første av to wildcardplasser i Western Conference, men Minnesota Wild, Arizona Coyotes og Colorado Avalanche er henholdsvis ett, to og tre poeng bak.

David Kampf og Alex DeBrincat ga Blackhawks ledelsen to ganger i første periode. Alexander Radulov utlignet første gang, men kom aldri tilbake etter DeBrincats scoring.

Corey Crawford holdt nullen for gjestene de siste 53.37 minuttene av kampen, og til sammen gjorde han 26 redninger.

Stars-trener Jim Montgomery beklaget seg både over manglende effektivitet og over at det ikke ble jobbet godt nok defensivt.

Nikita Kutsjerov scoret to ganger da Tampa Bay Lightning slo Detroit Red Wings 3-2. Dermed har han satt ny klubbrekord med 110 målpoeng denne sesongen (33 mål, 77 assist). Vinny Lecavalier hadde den gamle med 108. Lightning er grunnseriens klart beste lag med 108 poeng og er allerede sluttspillklar.

San Jose Sharks slo St. Louis Blues 3-2 og er nå best i Western Conference med 90 poeng.

I en annen kamp lørdag vant Boston Bruins 3-2 over Ottawa Senators og tok poeng i sin 19. kamp på rad. 15 av kampene er vunnet. Zuccarellos gamle klubb New York Rangers slo New Jersey Devils 4-2 og brøt en tapsrekke på seks kamper.

