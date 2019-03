NTB Sport

Sju løpere kom sammen til mål etter 42 kilometer fri teknikk, og Cologna viste seg som den sterkeste i spurten da han vant rennet for fjerde gang.

Jean-Marc Gaillard fra Frankrike ble nummer to og Gløersen nummer tre. Chris Jespersen endte sist i tetgruppen, mens Petter Eliassen var best av forfølgerne med 8.-plass 22,5 sekunder bak.

Nathalie von Siebenthal sørget for at det ble sveitsisk seier også i kvinneklassen, der Astrid Øyre Slind ble toer slått med et snaut minutt.

