NTB Sport

Det er avisen The Sun som melder dette. Kort etter at Solskjær ble hentet inn som vikar ved juletider, meldte flere engelske aviser at Molde vill få vel 50 millioner kroner i overgangssum dersom han forble i United lenger enn til sommeren.

United skal betale beløpet som en gest til Molde. Ifølge The Sun er det ingen avtaler som gir Molde rett til pengene.

Det er ventet at Solskjær får jobben i løpet av noen uker.

