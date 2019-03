Bakken skjøt bort jaktstartseieren i junior-EM

NTB Sport

Seieren gikk til tyske Julian Hollandt, som med bare to strafferunder slo Bakken med 14,8 sekunder. Bakken gikk inn til sølv selv om han måtte i strafferunden etter samtlige fire skytinger.

Bakken bommet en gang på hver av de to første skytingene, to ganger på hver av de to siste.

Lørdag seiret han foran tyske Tim Grotian, som slet like mye med skytingen søndag og måtte nøye seg med bronse. Grotian bommet seks ganger og endte 22,1 sekund bak vinneren.

Eirik Kjøl Tornes gikk seg opp fra 16.- til 8.-plass selv om han måtte gå hele åtte strafferunder på en dag med svært vanskelige skyteforhold på Sjusjøen. Vinneren Hollandt var den eneste i feltet som bommet færre enn tre ganger.

Fredrik Grusd ble nummer 13 med seks bom, Vebjørn Sørum nummer 17 med åtte bom og Jørgen Brendengen Krogsæter nummer 20 med hele 10 bomskudd.

