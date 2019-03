Vålerenga-smell borte mot Manglerud Star, Oilers i trøbbel

NTB Sport

Storhamar knuste Stjernen 11-1 på bortebane etter å ha slitt i mer enn fem perioder torsdag. Lørdag var det Lillehammer som avgjorde i 6. periode, da det ble 3-2 borte mot Frisk Asker.

Etter lørdagens kamper leder Sparta og Storhamar 2-0 i best av sju kamper, mens det står 1-1 i de to andre oppgjørene.

Manglerud Star tok ledelsen etter 17 minutter og imponerte stort mot byrival Vålerenga. Skuddstatistikken var jevn, og kampen svingte begge veier. VIF jaktet utligning, men de grønnkledde holdt stand anført av en strålende keeper Kristopher Joyce.

I slutten av 2. periode fosset Per Kristian Persson framover. Fra venstresiden satte han et støkk i VIF-spillerne da han hamret inn 2-0. VIF reduserte ved Rasmus Ahlholm to og et halvt minutt før slutt. Derfra og ut var det et massivt press mot MS-buret, men Joyce maktet å holde pucken ute av buret. Skuddstatistikken endte til slutt 32-17 etter stort press fra Vålerenga i siste periode.

Det var første gang gutta fra Manglerud slo naboene denne sesongen, etter sju strake tap.

Oilers tapte igjen

Serietreer Stavanger Oilers snublet hjemme mot Sparta i første kamp og var ute etter revansje i Sarpsborg. Stephan Vigier sendte Oilers i føringen omtrent halvveis i første periode. I annen periode var Sparta det førende laget med 18-4 i skuddstatistikken, men målene uteble.

I tredje periode skjedde det samme som sist. Oilers ledet, men Sarpsborg snudde det mot slutten. Martin Grönberg og Peter Quenneville scoret for Sparta. Dermed er det 2-0 til Sparta etter to kvartfinaler.

I Fredrikstad hadde Storhamar få problemer borte mot Stjernen. Hamar-laget ledet 2-0 allerede etter tre minutter, og hadde full kontroll på vei mot 11-1-seier. Victor Svensson, Mikael Zettergren og Troy Josephs ble alle tomålsscorere. Storhamar leder dermed 2-0, etter at de også vant den første kampen, da etter vinnermål i 6. periode.

Maratonkamp

Lørdag var det publikum i Askerhallen som fikk se en maratonkamp. Det sto 2-2 mellom Frisk Asker og Lillehammer etter to perioder, og de tre neste periodene endte uten scoringer. Avgjørelsen falt da Parker Bowles scoret etter 3.01 i sjette periode.

Dermed ble kampen bare den nest lengste i årets sluttspill så langt. Storhamar avgjorde torsdag etter 6.46 i sjette periode.

Verdens lengste ishockeykamp ble spilt mellom Storhamar og Sparta i sluttspillet i 2017. Da måtte det spilles 217 minutter og 14 sekunder før avgjørelsen falt.

Neste kvartfinale spilles mandag. Da spiller lørdagens bortelag på hjemmeis.

(©NTB)