Tottenham snublet mot Southampton

NTB Sport

Tottenham hadde ikke vunnet på de siste tre kampene i Premier League, men var stor favoritt borte mot bunnlaget Southampton lørdag. Dele Alli var tilbake fra skade, og 22-åringen var arkitekten bak da Harry Kane scoret mot de røde og hvite for femte kamp på rad.

Vertene ville det derimot annerledes, og snaue kvarteret før slutt scoret 20 år gamle Yan Valery for annen kamp på rad. Ni minutter før slutt snudde Southampton og James Ward-Prowse det fullstendig på hodet. Slik han gjorde i sist kamp mot Manchester United, scoret han på nok et nydelig frispark.

– Jeg har brukt mye tid på å trene på frispark, og heldigvis bidro det til tre poeng i dag, sa matchvinner Ward-Prowse til BBC etter kampen.

1-2 og null poeng er meget skuffende for et Tottenham-lag som for øyeblikket sliter i serien. Søndag kan Manchester United komme à poeng med seier borte mot Arsenal.

– Det er skuffende. Vi spilte bra i starten, men var ikke effektive nok. Vi dominerte kampen, men klarte ikke å drepe den. Vi må fortsette å jobbe, og fansen fortjener mer, sa Tottenhams Alli.

Tottenham styrte

Tottenham var fryktelig nær å ta ledelsen etter 20 minutter da Kane slo inn fra høyre. Southampton-forsvarer Maya Yoshida skled mot eget mål for å hindre ballen i å nå Lucas Moura, men taklingen sendte ballen mot eget mål. Kun stolpen hindret Tottenham-scoring.

Ballen ble dårlig klarert fra en Southampton-forsvarer, og Danny Rose vant ballen etter en sklitakling. Med en tofotsfinte skaffet han så frispark fra drøye 20 meter. Christian Eriksen stilte seg opp og curlet ballen på nydelig vis over muren. Denne gangen var tverrliggeren i veien.

Like etterpå fikk Spurs endelig lønn for strevet. Dele Alli fikk ballen på egen banehalvdel og spilte til Kane i midtsirkelen. Tottenhams toppscorer tok med seg ballen før han spilte tilbake til en fremadstormende Alli på venstresiden. Alli holdt på ballen og lobbet over forsvaret tilbake til Kane, som hadde sneket seg på bakerste. 25-åringen la ned kula og plasserte den mellom beina på Southampton-keeper Angus Gunn.

Snuoperasjon

Også etter scoringen var Tottenham farlig frampå, men ingen av avslutningene gikk i mål. Southampton hevet seg i annen omgang og var farlig nær etter drøye timen spilt, men Nathan Redmond bommet på en avslutning fra kloss hold.

14 minutter før slutt scoret 20-årige Valery, noe han også gjorde mot Manchester United sist kamp. Unggutten prikket inn scoringen etter målgivende pasning fra Stuart Armstrong. Ni minutter før slutt var snuoperasjonen et faktum da James Ward-Prowse scoret på et elegant frispark. Det var også slik han gjorde det mot Manchester United.

Med seieren har Southampton 30 poeng og to poeng ned til Cardiff på nedrykksplass. Moi Elyounoussi var ikke med i troppen i lørdagens kamp.

(©NTB)