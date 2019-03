Thingnes Bø tok VM-gullet som bestilt: – Helt rått

NTB Sport

Stryningen vant 13,7 sekunder foran Aleksandr Loginov. Dermed tok han sitt femte VM-gull i karrieren, der tre av dem har kommet individuelt. 25-åringen ble seniorverdensmester for første gang i nettopp sprint i 2015.

– Dette var helt rått. Det ble gull, var Thingnes Bøs første reaksjon i møtet med et samlet pressekorps.

– Var det som ventet?

– Ja, det ble det. Kanskje ikke for meg, men for dere, sa han med et smil på NTBs spørsmål.

Siden renn i VM også teller i verdenscupen, slo Thingnes Bø samtidig Ole Einar Bjørndalens norske rekord for antall seirer i løpet av en og samme sesong. Lørdagens triumf er hans 13. i vinter.

Med det er han én seier unna å tangere Martin Fourcades rekord fra 2016/17-sesongen. Franskmannen skjøt for øvrig feilfritt på standplass, men i vinter har han hatt en langrennsform som er langt unna glansdagene.

Strålende sisterunde

Thingnes Bø skal være glad for at han er i superslag. Med én strafferunde etter stående skyting kunne det sett mørkt ut for mange, men ikke for verdens beste skiskytter.

Han lå 0,2 sekund bak Loginov etter annen skyting. Da fikk Thingnes Bø opp tempoet på sisterunden og slo til slutt russeren med solid margin. VM-bronsen gikk til Quentin Fillon Maillet.

– Det er godt og lettende å kunne innfri. Jeg følte jeg hadde en bra åpning, og etter fem treff på liggende, med en kant-inn, vet jeg at 50 prosent av en sprint allerede er gjort. Så da vet jeg at jeg har gode muligheter utover i løpet. Jeg har trøblet litt på stående skyting, men der gjelder det å ikke skyte for seint. Da er én bom helt OK, sa Thingnes Bø til NRK.

På første skyting slapp for øvrig Thingnes Bø med skrekken. Han skjøt så vidt fullt hus takket være et svært heldig kanttreff. TV-bildene viste etterpå at Norges skytetrener Siegfried Mazet tydelig trakk et lettelsens sukk.

– Historiens mest fortjente

Storebror Tarjei Bø skjøt perfekt på første skyting, men sprakk på stående. Med to strafferunder var medaljehåpet ute for godt. Etterpå var han mest opptatt av å hylle Johannes.

– Det er historiens mest fortjente VM-gull med tanke på den sesongen han har hatt, sa Bø til NRK etter selv å ha blitt nummer 13.

Erlend Bjøntegaard var Norges siste løper i lørdagens VM-renn. Han skjøt feilfritt, men var litt over et halvminutt bak vinnertiden. Med det tok han 7.-plassen og ble nest beste nordmann.

Vetle Sjåstad Christiansen bommet én gang på hver skyting. Geilo-løperen ble ikke blant de 30 beste.

