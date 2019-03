NTB Sport

Dermed er rennstarten utsatt med to timer. Finaleomgangen flyttes fra 12.30 til 14.30.

I storslalåm har Kristoffersen for alvor funnet rytmen. Han står med to strake seirer i disiplinen (VM-gull i Åre og deretter verdenscuptriumf i bulgarske Bansko). Før det hadde han ikke vunnet et internasjonalt renn i storslalåm siden 2015.

Søndag skal det kjøres slalåm i Kranjska Gora.

