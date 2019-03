Sterling-hattrick da City slo Watford

NTB Sport

Sterling ble kampens store helt da han gjorde hattrick på kun 13 minutter og 12 sekunder i annen omgang. Watfords Gerard Deulofeu reduserte etter 17 sekunder på banen, men de lyseblå fra Manchester holdt unna og tok en viktig seier i tittelkampen mot Liverpool. Mellom de to skiller fire poeng, men Liverpool har én kamp til gode.

Etter en første omgang der Manchester City hadde ballen nærmest hele tiden uten å skape mange store sjanser, tok det seg for alvor opp etter hvilen. Minuttet var gått da Sterling fikk ballen fra Sergio Agüero innenfor sekstenmeteren. Briten takket og sendte ballen i lengste hjørne, men linjedommeren vinket for offside. Dommer Paul Tierney gikk derimot bort til sin kollega. TV-bildene viste at Sterling var soleklart i offside, men Watford-back Daryl Janmaat var nær ballen like før Sterling fikk den.

Etter en lang prat, godkjente dommeren målet.

Kun minutter senere fikk Sterling verdens enkleste jobb da han på åpent mål fra to meter prikket inn 2-0. Riyad Mahrez spilte enkelt inn til Sterling etter å ha fått ballen fra David Silva.

Hattricket var et faktum ni minutter senere, da Sterling ble spilt nydelig gjennom av Silva. 24-åringen dro seg innover mot midten av sekstenmeteren før han scoret sitt seriemål nummer 15 for sesongen.

Kun 13 minutter og 12 sekunder tok det for Sterling å gjennomføre sitt hattrick.

Etter snaut halvspilt annen omgang ble Gerard Deulofeu og Troy Deeney byttet inn for Watford. Deeney stusset ballen umiddelbart videre til Deulofeu, som satte ballen i mål etter kun 17 sekunder på banen.

Watford prøvde seg frampå flere ganger, men maktet ikke å score. City kunne like godt lagt på flere mål, men det ble til slutt 3-1.

Med seieren har City en luke på fire poeng på Liverpool. Rødtrøyene spiller hjemme mot Burnley søndag og kan krympe avstanden.

(©NTB)