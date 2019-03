Stefan Johansens første WBA-mål holdt bare til ett poeng

NTB Sport

WBA er nummer fire på tabellen og ligger an til å få spille opprykkskvalifisering, men laget tapte terreng til Norwich og Leeds på plassene som gir direkte opprykk.

Allerede etter tre minutter tok Stefan Johansen et frispark som endret retning og endte i gjestenes mål. Dermed fikk West Bromwich en kjempestart mot tabelljumboen.

Hjemmelaget greide ikke å følge opp, og Jon Nolan nikket inn utligningsmålet for Ipswich tidlig i den andre omgangen.

Johansen var en av fem nye i startoppstillingen etter bortetapet mot Leeds forrige helg. Han ble byttet ut 20 minutter før slutt.

Leeds vant 1-0 borte mot Bristol City etter scoring av Patrick Bamford og holder følge med serieleder Norwich, som vant med samme sifre mot Swansea fredag. To poeng skiller mellom de to første, mens Sheffield United på tredjeplass er to poeng bak Leeds igjen.

WBA er ni poeng bak 2.-plassen.

Markus Henriksen og hans Hull gikk på et stygt 0-3-tap borte mot Nottingham Forest etter å ha holdt nullen til det sto igjen snaut 20 minutter. Hull er på 11.-plass fem poeng bak Derby på den siste plassen som gir opprykkskvalifisering.

(©NTB)